«У нас сильная сборная». Фигуристка Хабибуллина — о конкуренции в российских парах

Фигуристка Наталья Хабибуллина, выступающая в спортивных парах с Ильёй Княжуком, рассказала, что в сборной России по парному катанию серьёзная конкуренция.
Наталья: Короткая программа получилась хорошо, но всегда есть недочёты. По контенту программы будут такими же, хотим показать, как улучшили своё катание.
— Как вам конкуренция?
Наталья: Интересно, у нас сильная сборная, нам нравится соревноваться.
Илья: Довольны прокатом, входим в сезон с боевым настроением.
— Что поменялось с приходом к Нине Мозер?
Наталья: Всё поменялось, система подготовки другая. Непростая система, много стали оттачивать технику, — передаёт слова Хабибуллиной и Княжука корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Напомним, контрольные прокаты сборной России проходят 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.