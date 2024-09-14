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«У нас сильная сборная». Фигуристка Хабибуллина — о конкуренции в российских парах

«У нас сильная сборная». Фигуристка Хабибуллина — о конкуренции в российских парах
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Фигуристка Наталья Хабибуллина, выступающая в спортивных парах с Ильёй Княжуком, рассказала, что в сборной России по парному катанию серьёзная конкуренция.

Наталья: Короткая программа получилась хорошо, но всегда есть недочёты. По контенту программы будут такими же, хотим показать, как улучшили своё катание.

— Как вам конкуренция?
Наталья: Интересно, у нас сильная сборная, нам нравится соревноваться.

Илья: Довольны прокатом, входим в сезон с боевым настроением.

— Что поменялось с приходом к Нине Мозер?
Наталья: Всё поменялось, система подготовки другая. Непростая система, много стали оттачивать технику, — передаёт слова Хабибуллиной и Княжука корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, контрольные прокаты сборной России проходят 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

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