Мишина и Галлямов прокомментировали отсутствие россиян на церемонии награждения в Париже

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали отсутствие российских фигуристов на церемонии награждения в Париже.

— Можете высказаться о том, что вас не было на церемонии награждения в Париже?

Анастасия: Мы ждали решения. Никак к этому не относимся, просто приняли это как факт, никаких эмоций не испытаваем.

— Говорят, когда обещают медали?

Анастасия: нет.

— Вам бы хотелось их получить?

Александр: Почему нет? Ещё одна медаль, я думаю, для любого спортсмена важно получить, особенно олимпийскую. Моя уже немножко потрепалась, её бы отполировать, но если будет новая медаль, то уже не стоит её открывать, чтоб она лежала и была идеальной.

— Для вас это такая же равноправная олимпийская медаль?

Александр: Для спортсмена олимпийская медаль — это уже в любом случае большое достижение на его карьерном пути.

Анастасия: Тем более самое важное — это испытать эмоции в моменте победы. Мы эти эмоции испытали, мы постояли на пьедестале, у нас была цветочная церемония. Все эмоции мы вынесли с Олимпиады и этим мы очень довольны.