Александра Бойкова и Дмитрий Козловский оценили своё выступление на контрольных прокатах

Чемпионы Европы и России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали своё выступление на контрольных прокатах начала сезона-2024/2025

— Расскажите про костюмы.

Александра: У Димы на костюме есть иероглиф — он обозначает любовь. Все мы знаем историю фильма Тарантино, что девочку обидели, она любила этого человека и решила отомстить. Изначальная идея моего костюма была другая, но Этери Георгиевна сказала, что она хочет желтый комбинезон — мы сделали желтый комбинезон! Но я его сильно адаптировала под себя, он похож на тот, что в фильме — фасон другой. И мы с Димой настаивали на том, чтобы добавить крови — Тарантино же! Кровь у нас тоже на костюмах присутствует.

— Как прокат оцениваете?

Дмитрий: Хорошо, достойно, — передаёт слова Бойковой и Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.