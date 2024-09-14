Бойкова и Козловский ответили, планируют ли вставлять четверной выброс в программы

Чемпионы Европы и России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались о планах на сезон-2024/2025 и ответили, планируют ли они усложнять свой технический контент.

— Какие планы на этот сезон? Планируете ли показывать четверные элементы?

Дмитрий: Допускаем этот вариант, на тренировках мы четверной выброс делаем стабильно, коэффициент его исполнения у нас очень высокий. А будет ли он в произвольной программе — вопрос останется открытым. Я не исключаю, что на каком-то турнире возможно мы попробуем этот элемент продемонстрировать в соревновательной атмосфере. Но ободрят ли идею тренеры, получится ли перекомпоновать программу, получится ли её вкатать и показать на соответствующем уровне — будем смотреть.

— Какой у вас ближайший старт?

Дмитрий: Мемориал Панина, — передаёт слова Бойковой и Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.