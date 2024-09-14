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Леонтьева и Горелкин высказались о своём выступлении на контрольных прокатах

Леонтьева и Горелкин высказались о своём выступлении на контрольных прокатах
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Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин оценили своё выступление на контрольных прокатах сборной России в начале сезона-2024/2025.

— Как ощущения после проката? Жарко на льду?

Софья: На льду очень жарко, публика крутая, атмосфера невероятная, мы очень рады, что сезон начался.

Даниил: Безудержные эмоции, мы получили сейчас такое наслаждение, такой кайф от музыки, программы от друг друга, от болельщиков, от атмосферы, которая здесь. Очень-очень соскучились.

— Можете немного рассказать про ваш ритм-танец? Как подбирали музыку?

Софья: Музыку подобрать было несложно, этим занимались тренеры. они показали нам музыку, нам очень понравилось. У нас Элвис Пресли — Даня очень сильно похож. Будем доказывать, наверное, что это лучшая постановка под Элвиса Пресли в сезоне.

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