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Кагановская и Некрасов прокомментировали дебютное выступление на контрольных прокатах

Кагановская и Некрасов прокомментировали дебютное выступление на контрольных прокатах
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Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов прокомментировали своё дебютное выступление на контрольных прокатах сборной России в начале сезона-2024/2025.

Василиса: Было очень волнующе. У нас была большая задача побороть эту тревогу, из-за того что перерыв был довольно-таки большой. Старались показать свой максимум, то, что мы наработали за это время. В целом, прокатом довольны, понимаем, над чем ещё нам нужно работать. И будем расти дальше.

— Можете рассказать про ваш ритм-танец?
Василиса: Начнём с того, что оригинальностью особо мы не выделились. Мы так же взяли, как и многие, Элвиса Пресли. Мы ориентировались просто на то, какая музыка нам подходит по стилю, по темпераменту, какая нам нравится. Слушали разные варианты — и вот сошлись на таком, посчитали, что очень нам подойдёт.

— Уже знаете, когда будет ваше первое соревнование в этом сезоне?
Максим: Через две недели Мемориал Панина-Коломенкина.

— Вы довольно молодая пара, на каком уровне скатывания, по ощущениям, находитесь?
Василиса: Ну, как по нашим ощущениям — мы скатались довольно-таки быстро, то есть не было такого, что нам долгое время было неудобно. Мы сразу, с первых тренировок почувствовали, что нам комфортно, удобно.

Максим: Всё равно есть над чем работать.

Василиса: Мы до сих пор работаем, чтобы дойти до уровня, чтоб мы прям с закрытыми глазами чувствовали друг друга, — поделились фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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