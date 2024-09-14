«Не представляю свою жизнь без соревнований». Иван Букин — о контрольных прокатах сборной

Чемпион России и призёр чемпионатов Европы Иван Букин, выступающий в танцах на льду вместе с Александрой Степановой, прокомментировал выступление на контрольных прокатах начала сезона-2024/2025.

«До проката в Санкт-Петербурге мы были напряжённые, потому что не всё получалось хорошо в подготовке — она прошла нормально, но надо бы лучше. Сейчас хочется сказать: всё-таки не представляю жизнь без соревнований, и когда они закончатся, мне будет грустно и скучно. Это удовольствие!

Да, ты нервничаешь — есть промежуток времени, чтобы понервничать, погрызть себя, но этот момент, когда ты откатал хорошо, рад, что получилось, — ни с чем не сравнить. Очень тяжело объяснить, но удовольствие очень приятное. Настроение точно отличное! Мы рады, что вновь выступаем на открытых прокатах и снова входим в этот прекрасный сезон, хоть и без международных стартов. Но вы знаете, мы тут тоже ничего, покажем!» — передаёт слова Степановой и Букина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.