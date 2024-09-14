Иван Букин: у нас с Сашкой есть мечта, что мы всё таки-поедем на Олимпиаду

Чемпион России и призёр чемпионатов Европы Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, ответил, почему сохраняет мотивацию выступать в условиях отстранения российских фигуристов от международных стартов.

— Столько пройдя, за счет чего вы в этом сезоне собираетесь искать мотивацию?

— Мы не можем жить без соревнований. Когда идет долгая подготовка в межсезонье, ты немножко теряешь этот момент. После сезона ты уставший, хочется отдохнуть, ты в этой суматохе, выдыхаешься эмоционально и теряешь контакт с твоей мечтой, с этим кайфом. Идёт вялое-вялое межсезонье, но потом сезон начинается с прокатов и ты начинаешь чувствовать этот кайф и это всё возвращается. возможно, надо где-то балансировать, давать себе чуть меньше нудить и больше концентрироваться на будущем.

Все равно у нас с Сашкой есть мечта, что мы поедем на Олимпиаду — она не теряется, мы надеемся, что международная федерация наконец таки разморозит нас и отправит, чтобы мы все вместе, весь мир соревновались, как было всю нашу жизнь, — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.