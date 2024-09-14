Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгений Плющенко: такое чувство, что план по уходу Самоделкиной был составлен уже давно

Евгений Плющенко: такое чувство, что план по уходу Самоделкиной был составлен уже давно
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, а ныне тренер Евгений Плющенко прокомментировал уход бывшей российской спортсменки Софьи Самоделкиной из его академии.

«Не то что с мэром Астаны — ни с кем из казахстанских функционеров встретиться не удалось. В какой-то момент они просто перестали выходить на связь. Такое впечатление, что план по уходу Самоделкиной был составлен уже давно. А ведь я пошёл навстречу казахстанским товарищам: работал с Софьей, не заключив личный контракт. Когда тренируешь спортсменку из другой страны, это обязательное условие.

Вины Самоделкиной в случившемся нет. Она очень хорошая спортсменка и очень хорошая девочка, умеющая работать. Желаю ей только здоровья и больших побед», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что 17-летняя Самоделкина покинула академию Евгения Плющенко, чтобы в октябре поехать на стажировку к Рафаэлю Арутюняну.

Материалы по теме
Рафаэль Арутюнян высказался о возможном переходе Софьи Самоделкиной в его штаб
Главный тренер сборной Казахстана раскрыла причину ухода Самоделкиной от Плющенко
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android