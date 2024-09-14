Евгений Плющенко: такое чувство, что план по уходу Самоделкиной был составлен уже давно

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, а ныне тренер Евгений Плющенко прокомментировал уход бывшей российской спортсменки Софьи Самоделкиной из его академии.

«Не то что с мэром Астаны — ни с кем из казахстанских функционеров встретиться не удалось. В какой-то момент они просто перестали выходить на связь. Такое впечатление, что план по уходу Самоделкиной был составлен уже давно. А ведь я пошёл навстречу казахстанским товарищам: работал с Софьей, не заключив личный контракт. Когда тренируешь спортсменку из другой страны, это обязательное условие.

Вины Самоделкиной в случившемся нет. Она очень хорошая спортсменка и очень хорошая девочка, умеющая работать. Желаю ей только здоровья и больших побед», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что 17-летняя Самоделкина покинула академию Евгения Плющенко, чтобы в октябре поехать на стажировку к Рафаэлю Арутюняну.