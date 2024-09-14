Евгений Плющенко заявил, что деньги от мамы Парсеговой могут пойти на помощь Курску

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, а ныне тренер Евгений Плющенко заявил, что деньги, полученные от мамы 12-летней фигуристки Арины Парсеговой могут пойти на помощь людям в Курской области.

«Пока еще не решили, отдадим ли деньги в какой-то из детских домов или перечислим в фонд помощи пострадавшим в Курской области. Мы давно занимаемся благотворительностью, но не считаем, что это нужно афишировать. С самого начала истории суда с Натальей Парсеговой мы подчеркивали: дело не в деньгах», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

Напомним, в мае 2023 года Арина Парсегова перешла от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. После этого академия «Ангелы Плющенко» подала в суд из-за невыполнения условий договора со стороны фигуристки. По итогам судебного разбирательства было решено взыскать 1,8 млн рублей с Натальи Парсеговой, матери спортсменки.