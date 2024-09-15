Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Камила Валиева восстановила все тройные прыжки, кроме лутца

Камила Валиева восстановила все тройные прыжки, кроме лутца
Комментарии

Российская фигуристка Камила Валиева, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов в короткой, произвольной и по сумме двух программ, показала, что восстановила все тройные прыжки, кроме лутца. Соответствующее видео спортсменка опубликовала в своих социальных сетях, выложив каскад двойной аксель + тройной тулуп, одинарные тройной риттбергер и флип.

Видео доступно в телеграм-канале Камилы Валиевой.

Ранее Валиева выкладывала, как исполнила тройные тулуп и сальхов.

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей.

Материалы по теме
Неполноценная церемония. Как в Париже чествовали фигуристов США и Японии без россиян
Неполноценная церемония. Как в Париже чествовали фигуристов США и Японии без россиян
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android