Камила Валиева восстановила все тройные прыжки, кроме лутца

Российская фигуристка Камила Валиева, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов в короткой, произвольной и по сумме двух программ, показала, что восстановила все тройные прыжки, кроме лутца. Соответствующее видео спортсменка опубликовала в своих социальных сетях, выложив каскад двойной аксель + тройной тулуп, одинарные тройной риттбергер и флип.

Видео доступно в телеграм-канале Камилы Валиевой.

Ранее Валиева выкладывала, как исполнила тройные тулуп и сальхов.

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей.