Каори Сакамота заняла третье место на Lombardia Trophy, Губанова — четвёртая

Японская фигуристка, трёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото неожиданно стала третьей на челленджере ISU Lombardia Trophy, который проходит в Бергамо (Италия). Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова остановилась в шаге от пьедестала. Первое место с отрывом заняла американка Эмбер Гленн, которая и в короткой, и в произвольной программе исполнила элемент ультра-си — тройной аксель.

Результаты в женском одиночном катании на Lombardia Trophy:

1. Эмбер Гленн (США) – 212,89

2. Сара Эверхардт (США) – 201,90

3. Каори Сакамото (Япония) – 199,94

4. Анастасия Губанова (Грузия) – 195,74

5. Анна Пеццетта (Италия) – 169,39

6. Ким Со Ен (Южная Корея) – 165,02

7. Нина Петрыкина (Эстония) – 164,98

8. Ринка Ватанабе (Япония) – 164,04