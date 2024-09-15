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Экс россиянка Морозов с партнёром Ченом стали третьими в ритм-танце на Lombardia Trophy

Экс россиянка Морозов с партнёром Ченом стали третьими в ритм-танце на Lombardia Trophy
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Бывшая российская фигуристка Аннабель Морозов, ныне представляющая США с партнёром Джеффри Ченом, стали третьими в ритм-танце на челленджере ISU «Lombardia Trophy», который проходит в Бергамо (Италия). Первое место заняли двукратные чемпионы Европы итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Результаты ритм-танца на Lombardia Trophy:

1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 87,45
2. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 70,77
3. Аннабель Морозов – Джеффри Чен (США) – 70,18
4. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 69,52
5. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 68,58
6. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия) – 68,52
7. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 67,33

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