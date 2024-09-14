«Если бы она была гражданкой США, то берегись, Харрис». Губерниев — о возвращении Трусовой

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возвращении в спорт серебряного призёра Олимпийских игр Александры Игнатовой (до замужества — Трусовой). Сегодня, 14 сентября, фигуристка приняла участие в контрольных прокатах сборной России.

«Если вторая часть фильма «Джокер» сейчас сильно отстаёт от кассовых сборов и проигрывает прилично, а организаторы находятся в панике, то возвращение Трусовой в фигурное катание — это гораздо сильнее второго «Джокера», потому что она и есть настоящий джокер. Саша сейчас наведёт настоящий шорох, она влюблённая, дерзкая и сильная — джокер в юбке. Если бы она была гражданкой США, то берегись, Камала Харрис. Вот бы кто мог из стана демократов разобраться с Трампом, а так Камале придётся попотеть. Но Трусова, к счастью, наша!» — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

В короткой программе на открытых прокатах сборной России Игнатова неудачно выполнила каскад и прыгнула лишь тройной лутц — одинарный тулуп. До этого фигуристка успешно исполнила два прыжка — двойной аксель и тройной флип.