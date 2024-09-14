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Плющенко подтвердил, что Игнатова примет решение о продолжении карьеры после прокатов

Плющенко подтвердил, что Игнатова примет решение о продолжении карьеры после прокатов
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Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, а ныне тренер Евгений Плющенко прокомментировал возвращение в спорт серебряного призёра Олимпийских игр Александры Игнатовой (до замужества — Трусовой).

«Она решила попробовать себя в контрольных прокатах, а решение — продолжать или нет — она примет после них. Моя задача — грамотно направлять. Она молодец, тренируется каждый день.

Когда мы обсуждали выступление Саши на прокатах, я на её выбор не влиял. Так, можно сказать, вставлял свои пять копеек — почему бы и нет? Это её план, её решение. И то, что она сейчас делает, — это потрясающе. И в первую очередь для фигурного катания, болельщиков, которых у неё огромная армия», — приводит слова Плющенко ТАСС.

В короткой программе на открытых прокатах сборной России Игнатова неудачно выполнила каскад и прыгнула лишь тройной лутц — одинарный тулуп. До этого фигуристка успешно исполнила два прыжка — двойной аксель и тройной флип.

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