Тарасова — о возвращении Игнатовой: ничего не ждала в плане прыжков, я же не сумасшедшая

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление Александры Игнатовой в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

«Ждала её возвращения. Она вышла — как готова, так и готова на сегодняшний день. Будет готова лучше, она же профессионалка. Сейчас первые соревнования, даже не соревнования, а показательные. Я ничего не ждала в плане прыжков, не ждала большего. Я же не сумасшедшая», — сказала Тарасова в интервью «Матч ТВ».

Во время проката Игнатова неудачно выполнила каскад и прыгнула лишь тройной лутц — одинарный тулуп. До этого фигуристка успешно исполнила два прыжка — двойной аксель и тройной флип.

В прошлом сезоне Александра Игнатова не участвовала в контрольных прокатах, а её последний старт состоялся в ноябре 2022-го. Тогда на этапе Гран-при России в Самаре она завоевала серебряную медаль.