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«Это просто пушка-бомба!» Туктамышева — о выступлении Кондратюка на контрольных прокатах

«Это просто пушка-бомба!» Туктамышева — о выступлении Кондратюка на контрольных прокатах
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева оценила выступление Марка Кондратюка на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

«Выделю самые запоминающиеся моменты. Конечно, это Марк Кондратюк со Skrillex. Это просто пушка-бомба! Так зарядить, поднять зал, что он визжит, встаёт, кайфует… И видно, что Марк тоже кайфует, что ему нравится. Это было настолько неожиданно, ново и смело, что меня это приятно удивило. Даже были мурашки по коже», — сказала Туктамышева в своём телеграм-канале.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят с 14 по 15 сентября.

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