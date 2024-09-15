Игнатова — о возвращении на лёд: не доказать, ничего. Я давно уже приняла всё как есть

Серебряная медалистка Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) ответила на вопросы олимпийской чемпионки Алины Загитовой о мотивации вернуться на профессиональный уровень.

— А мотивация какая у тебя была вернуться? Ты хотела кому-то что-то доказать или это твоё внутреннее желание?

— Наверное, внутреннее. Интересно попробовать. Скучно живу, видимо.

— Серьёзно? У тебя свадьба была!

— Я сама иногда не могу себе объяснить почему. Просто, наверное, интересно. Не доказать, ничего. Я давно уже приняла всё как есть. Просто интересно попробовать.

— О чём ты думала вчера во время проката, во время разминки? Какие самые безумные мысли у тебя были в голове?

— Думала, зачем мне это всё. Вроде и так хорошо. Но не пришла к выводу пока. Останется, наверное, каким-то внутренним вопросом для меня — зачем.

— Может, завтра этот вопрос как-то разрешится?

— Может быть. Или поднимется ещё раз. Как вариант, — сказала Игнатова Загитовой во влоге Первого канала.