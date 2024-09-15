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Загитова — Игнатовой: настоящий герой, горжусь тобой!

Загитова — Игнатовой: настоящий герой, горжусь тобой!
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова похвалила серебряную медалистку Олимпиады-2022 Александру Игнатову (Трусову).

«Настоящий герой, горжусь тобой! Ты молодец», — сказала Загитова Игнатовой во влоге Первого канала, потом дала ей пять и обняла.

Ранее Александра Игнатова ответила на вопросы Алины Загитовой о мотивации вернуться на профессиональный уровень.

В короткой программе на открытых прокатах сборной России Игнатова неудачно выполнила каскад и прыгнула лишь тройной лутц — одинарный тулуп. До этого фигуристка успешно исполнила два прыжка — двойной аксель и тройной флип. Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят с 14 по 15 сентября.

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