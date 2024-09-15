Игнатова — о выступлении на контрольных прокатах: конечно, за два года первый раз тяжело

Серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) высказалась о выступлениях на контрольных прокатах сборной России.

— Я думаю, ты по-настоящему нервничала сегодня.

— Нервничала я больше вчера ночью и сегодня на тренировке. Сейчас вышла вроде более-менее, но видно было, что я нервничаю просто потому, что каскад я делаю всегда и везде, в Мексике на высоте 2600 делала, всё прекрасно катала. Ну, ничего страшного. Конечно, за два года первый раз выходить тяжело, — сказала Игнатова Алине Загитовой во влоге Первого канала.

В короткой программе на открытых прокатах сборной России Игнатова неудачно выполнила каскад и прыгнула лишь тройной лутц — одинарный тулуп. До этого фигуристка успешно исполнила два прыжка — двойной аксель и тройной флип. Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят с 14 по 15 сентября.