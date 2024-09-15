Акатьева ответила, думала ли она о завершении карьеры во время перерыва из-за травмы

Чемпионка России 2023 года, бронзовый призёр финала Гран-при России сезона-2022/2023 фигуристка Софья Акатьева ответила на вопрос олимпийской чемпионки Алины Загитовой по поводу мыслей о завершении карьеры во время длительного перерыва из-за травмы.

— У тебя был долгий достаточно перерыв. Приходили мысли закончить?

— У меня не было мыслей закончить вообще. У меня как будто ещё больше мотивации было вернуться, вылечиться быстрее. Всё это время держала себя в форме, в зале тренировалась. Очень скучала сначала по льду, поэтому не было мыслей закончить, — сказала Акатьева Загитовой во влоге Первого канала.