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Акатьева ответила, думала ли она о завершении карьеры во время перерыва из-за травмы

Акатьева ответила, думала ли она о завершении карьеры во время перерыва из-за травмы
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Чемпионка России 2023 года, бронзовый призёр финала Гран-при России сезона-2022/2023 фигуристка Софья Акатьева ответила на вопрос олимпийской чемпионки Алины Загитовой по поводу мыслей о завершении карьеры во время длительного перерыва из-за травмы.

— У тебя был долгий достаточно перерыв. Приходили мысли закончить?
— У меня не было мыслей закончить вообще. У меня как будто ещё больше мотивации было вернуться, вылечиться быстрее. Всё это время держала себя в форме, в зале тренировалась. Очень скучала сначала по льду, поэтому не было мыслей закончить, — сказала Акатьева Загитовой во влоге Первого канала.

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