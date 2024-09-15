Анна Щербакова высказалась о новых программах российских одиночниц

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова высказалась о программах российских одиночниц.

«Если говорить про мою работу, то вначале я очень нервничала, как будто мне на лёд выходить. Но где-то после второй подводки уже успокоилась и сейчас спокойно всё идёт. По поводу прокатов, мне очень нравятся новые программы девчонок, прям очень классные. Видно, что форму ещё не набрали, конечно, много ошибок, но программы супер», — сказала Щербакова Алине Загитовой во влоге Первого канала.

Щербакова не выступала на соревнованиях после олимпийского сезона-2021/2022. В данный момент она пробует себя в роли тренера на сборах и практикуется на Первом канале в качестве ведущей.