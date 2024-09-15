Загитова высказалась о катании ученицы Тутберидзе Акатьевой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о катании Софьи Акатьевой, тренирующейся у Этери Тутберидзе.

«Соня прям повзрослела! Прям такое женственное катание стало», — сказала Загитова во влоге Первого канала. После проката она встретила её со льда и обняла.

Софья Акатьева — чемпионка России 2023 года, бронзовый призёр финала Гран-при России сезона-2022/2023. Ранее она ответила на вопрос Загитовой по поводу мыслей о завершении карьеры во время длительного перерыва из-за травмы.

На контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в короткой программе Софья Акатьева исполнила двойной аксель, тройной флип, тройной лутц (падение и без каскада).