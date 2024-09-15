Александра Игнатова ответила, как её стоит называть после замужества

Серебряная медалистка Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) ответила, какую фамилию предпочитает видеть в прессе.

— Саша, поздравляем вас с Макаром со свадьбой и хотелось бы сразу прояснить, как теперь правильно писать – Трусова или Игнатова?

— Спасибо за поздравления. По документам я Игнатова, а как писать в прессе – можно Трусова, можно Игнатова – мне непринципиально, — сказала фигуристка в интервью сайту Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Летом этого года фигурист Игнатов сделал Трусовой предложение руки и сердца. Сама спортсменка позднее призналась, что не раздумывая ответила «да». 17 августа прошла торжественная церемония бракосочетания.