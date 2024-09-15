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Загитова — о чемпионке России Петросян: я увидела совершенно нового человека

Загитова — о чемпионке России Петросян: я увидела совершенно нового человека
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала выступление на контрольных прокатах сборной России действующей чемпионки России в одиночном женском катании Аделии Петросян.

«Я увидела совершенно нового человека. Очень сложная программа», — сказала Загитова Петросян во влоге для Первого канала.

В короткой программе на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию Аделия Петросян исполнила тройной аксель, тройной лутц, тройной флип (степаут и без каскада).

Ранее Алина Загитова высказалась о катании Софьи Акатьевой, тренирующейся у Этери Тутберидзе, а также похвалила Александру Игнатову (Трусову).

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