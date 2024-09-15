Игнатова: я никуда и не уходила. Если не брать четверные, из формы не выходила никогда

Серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) высказалась по поводу решения вернуться на профессиональный уровень.

— Сколько времени ты обдумывала своё решение, прежде чем объявить, что возвращаешься на лёд?

— А я никуда и не уходила. Если не брать четверные прыжки, то из формы я не выходила никогда, кроме моментов, связанных с травмами. У меня было много травм – спина, бедро, какие-то проблемы со здоровьем периодически возникали. Из-за этого я иногда пропускала что-то в тренировках. А так, с момента, как я закончила выступать на соревнованиях, не было такого, что я не тренировалась больше пяти дней. То есть каждый день я выходила на лёд, и больше пяти дней у меня не было перерыва в тренировках. Был ещё отпуск – три недели, как у всех спортсменов. Но дольше я не отдыхала ни разу.

— Иными словами, мысли о продолжении карьеры были?

— Я даже на шоу считала, что должна прыгать, и прыгать хорошо. Может быть, не четверные, потому что где-то мало места, где-то не та форма, но тройные прыжки, каскады 3-3 всегда стараюсь делать, — сказала фигуристка в интервью сайту Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).