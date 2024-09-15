Игнатова: сейчас очень ценю свои достижения — я многого добилась в спорте

Серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что сейчас очень ценит свои спортивные достижения.

— Осталось чувство недосказанности, нереализованности в спорте?

— Нет, наоборот, я приняла всё, что есть в моей жизни. И сейчас я очень ценю свои спортивные достижения – я многого добилась в спорте. Я достигла целей, которые ставила перед собой. На данный момент я просто хочу попробовать, мне самой интересно, как всё будет сейчас, — сказала Игнатова в интервью сайту ФФККР.

В короткой программе на открытых прокатах сборной России Игнатова неудачно выполнила каскад и прыгнула лишь тройной лутц — одинарный тулуп. До этого фигуристка успешно исполнила два прыжка — двойной аксель и тройной флип. Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят с 14 по 15 сентября.