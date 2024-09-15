Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Игнатова: сейчас очень ценю свои достижения — я многого добилась в спорте

Игнатова: сейчас очень ценю свои достижения — я многого добилась в спорте
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что сейчас очень ценит свои спортивные достижения.

— Осталось чувство недосказанности, нереализованности в спорте?
— Нет, наоборот, я приняла всё, что есть в моей жизни. И сейчас я очень ценю свои спортивные достижения – я многого добилась в спорте. Я достигла целей, которые ставила перед собой. На данный момент я просто хочу попробовать, мне самой интересно, как всё будет сейчас, — сказала Игнатова в интервью сайту ФФККР.

В короткой программе на открытых прокатах сборной России Игнатова неудачно выполнила каскад и прыгнула лишь тройной лутц — одинарный тулуп. До этого фигуристка успешно исполнила два прыжка — двойной аксель и тройной флип. Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят с 14 по 15 сентября.

Материалы по теме
Александра Игнатова ответила, как её стоит называть после замужества
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android