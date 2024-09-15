Игнатова: я замуж вышла. Все эти перемены в жизни сказываются и на катании

Серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как перемены в жизни сказались на её профессиональной карьере.

— Твоя новая короткая – Besame mucho, произвольная – «Нас бьют, мы летаем». Они очень разные по стилю.

— Мне нравятся обе программы. Когда Никита принёс музыку для короткой и сказал: «Это твоё, и хочу, чтобы мы под эту музыку поставили программу», я сначала засомневалась, потому что для меня это было необычно. Но Никита меня убедил, что всё получится, и сейчас я понимаю, что Испания – это точно моё.

А произвольная… Когда мы ставили эту программу, то у меня был непростой период в жизни. Никита предложил эту музыку «Нас бьют, мы летаем», и я поняла, что как хореограф, как человек, как друг он очень хорошо меня чувствует. И все личные переживания, то, что волновало меня, всё, чем я делилась с Никитой, – всё это он взял и выразил в этой программе.

— Я видела обе программы на тренировках в июле, и то, как ты их исполняла, цепляло энергетикой, эмоциями, которые ты показывала на льду.

— За этот период жизни я испытывала разные эмоции, поэтому то, что пережила, могу выразить и показать. Когда я была ребёнком, у меня хорошо получались весёлые задорные программы. Всем нравилось. Это было по возрасту. Тогда я каталась так, а сейчас по-другому, потому что с годами мы меняемся, взрослеем. Я замуж вышла. Все эти перемены в жизни сказываются и на катании. Так, думаю, у всех, — сказала Игнатова в интервью сайту ФФККР.