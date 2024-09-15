Макар Игнатов рассказал, почему перешёл в штаб Евгения Плющенко в межсезонье

Призёр чемпионата России фигурист Макар Игнатов рассказал о решении сменить тренерский штаб в межсезонье.

— Принятое мной решение не было спонтанным. И дело тут не в тренерах, с которыми мы работали. Ко всем я отношусь с огромным уважением. Дело было в моём желании начать новую страницу в жизни, вывести себя из зоны комфорта, что ли, потому что, откровенно говоря, последние года два-три результаты были плюс-минус одни и те же.

А если ничего не меняется, значит, надо пробовать что-то в жизни изменить самому. Хотя Евгений Владимирович (Рукавицын. — Прим. «Чемпионата») мне постоянно говорил, что за последние годы я поменялся в плане работы, да я и сам это чувствовал, более ответственно ко всему стал подходить. Но было непонятно: я работаю, работаю, а результат на том же месте. Поэтому и принял такое решение.

— А почему к Евгению Плющенко?

— С Евгением Викторовичем я давно знаком. С того времени, когда я катался у Алексея Николаевича Мишина. Я подумал, что как тренер Плющенко по большому счёту только начинает свой тренерский путь, и у него глаза горят. Это видно, это чувствуется, поэтому мне показалось, что надо идти к нему, — сказал фигурист в интервью сайту Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).