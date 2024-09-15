Игнатова — о переходе мужа к Плющенко: хочется верить, что он решился на это из-за меня

Серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) высказалась о переходе мужа Макара Игнатова в штаб Евгения Плющенко.

— С Макаром вы теперь тренируетесь в одной группе Евгения Плющенко. Так было задумано?

— Про переход Макара в академию «Ангелы Плющенко» надо спрашивать у него. Мне хотелось бы верить, что Макар решился на этот шаг из-за меня (смеётся).

— Каковы дальнейшие планы?

— Планы большие. Пока раскрывать их не стану, хочу, чтобы всё сбылось, — сказала Игнатова в интервью ФФККР.

Ранее Макар Игнатов прокомментировал решение сменить тренировочный штаб в межсезонье.

Напомним, летом этого года фигурист Игнатов сделал Трусовой предложение руки и сердца. Сама спортсменка позднее призналась, что не раздумывая ответила «да». 17 августа прошла торжественная церемония бракосочетания.