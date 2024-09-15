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Фигуристка Горбачёва: моя внутренняя цель — показать тройной аксель

Фигуристка Горбачёва: моя внутренняя цель — показать тройной аксель
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Фигуристка Алина Горбачёва заявила, что хочет представить публике тройной аксель.

— В целом всё хорошо. Энергичная публика, поддерживали, мне понравилось катать, буду стараться развиваться в дальнейшем.

До травмы я восстанавливала ультра-си, травма выбила из колеи, сейчас буду восстанавливать. Моя внутренняя цель — показать тройной аксель.

Я выступлю на двух этапах Гран-при, в Казани и Петербурге, — передаёт слова Горбачевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Контрольные прокаты сборной России проходят 14–15 сентября в Санкт‑Петербурге. В кототкой программе Алина Горбачёва исполнила тройной флип, двойной аксель, одинарный лутц (бабочка и без каскада).

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