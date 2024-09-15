Фролова — о сравнениях с Туктамышевой: разве у нас какая-то королевская семья?

Серебряный призёр Спартакиады-2024 российская фигуристка Анна Фролова высказалась о сравнениях с Елизаветой Туктамышевой.

— Сегодня проехала свою программу процентов на 50, не выдала максимум, возможно, меня не хватило эмоционально — не дотянула себя, не хватило заряда побороться. Сегодня я не такая бойкая, как обычно, но в следующий раз обещаю быть в своих обычных кондициях.

— Можно сказать, что вы кошатница?

— Я и кошатница, и собачница. Я очень люблю животных, они порой гораздо приятнее, чем люди.

— А почему выбрали «Кошек»?

— Я помню, на моём первом ЧР, когда мне было 14 лет, комментировала Татьяна Анатольевна Тарасова, говорила, какая я воздушная, как я мягко катаюсь. Все подчеркивали этот факт, и вот в этом году мы решили это показать. Музыку мы не сразу приняли, искали много разных идей, спустя полтора месяца вернулись к «Кошкам».

— Давят ли на вас сравнения с Елизаветой Туктамышевой?

— Весь прошлый сезон было много упоминаний меня рядом с Лизой, мне это отчасти льстит, но отчасти я понимаю, что Лиза отдельная личность, великая спортсменка. Я ей восхищаюсь, она является моим главным кумиром в спорте. Но я также отдельная личность, на мой взгляд, нас нельзя сравнивать, потому что мы разные люди.

— Насколько высок ваш предел мечтаний?

— Предел мечтаний – кататься чисто и стабильно, как в прошлом сезоне, возможно, усложнять контент. Я в межсезонье вернулась к попыткам четверного тулупа, но рассказывать вам не буду. Если что, выйду и прыгну сюрпризом.

— Не считаете себя наследницей Туктамышевой?

— Разве у нас какая-то королевская семья? Есть наследники? Есть Лиза, и есть я, она великая спортсменка, а я — это я. Я пока что в процессе продвижения своей карьеры, — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.