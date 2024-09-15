Фигуристка Синицына: выступить на международных стартах — главная мечта

Фигуристка Ксения Синицына рассказала, что её главная мечта — выступить на международных стартах.

«По сегодняшнему состоянию откатала процентов на 70. Всегда есть к чему стремиться. Старалась выкладываться на максимум, из последних сил делала последние элементы. Надеюсь, что будет проделана работа над ошибками и я буду катать эту программу с лёгкостью и интересными переходами.

Музыка Pink Floyd — это рок-группа, она достаточно в одном стиле, в ней есть что-то кульминационное – это дорожка. Надо кататься не прямо под музыку, надо то ускоряться, то замедляться, меняя темп, — это то, над чем надо работать. Если музыка в одном темпе, не значит, что фигурист должен кататься в одном темпе. Он должен эту музыку преподносить по-своему.

У меня по плану первый этап в Магнитогорске, до этого тоже планирую где-то выступить, чтобы посмотреть, как программы оценят судьи.

Снижается ли сейчас интерес к фигурному катанию? Я бы не сказала, потому что поток зрителей огромный, шум стоит на всю арену. Я не чувствую, что интерес упал, всё равно фигурное катание обсуждается, популяризируется. Я думаю, когда нас выпустят на международную арену, ещё больше возрастет интерес, но в данной ситуации людям также продолжает нравиться фигурное катание, чему я очень рада. Конечно, выступить на международных стартах – главная мечта. Буду кататься, пока можно, надеюсь, я дождусь этого часа», — передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.