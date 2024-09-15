«Камила, ждём!» На прокатах сборной России вывесили плакат в поддержку Валиевой

Сегодня, 15 сентября, на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию болельщики растянули плакат в поддержку ученицы Этери Тутберидзе фигуристки Камилы Валиевой.

«Камила, ждём!» — написано на плакате.

Фото: Анастасия Матросова

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей.

Ранее Валиива показала, что восстановила все тройные прыжки, кроме лутца. Соответствующее видео спортсменка опубликовала в своих социальных сетях, выложив каскад двойной аксель + тройной тулуп, одинарные тройной риттбергер и флип.