«Наконец-то получила удовольствие». Акатьева — о произвольной на контрольных прокатах

Российская фигуристка Софья Акатьева поделилась впечатлениями после исполнения произвольной программы на контрольных прокатах сборной России.

— Как ощущения после проката?

— Ощущения прекрасные, я получила удовольствие наконец-то. Вчера не хватило мне вот этих вот эмоций. Тут я очень благодарна, очень счастлива, что наконец вернулась. И атмосфера здесь была прекрасная сегодня. Очень поддерживали трибуны и публика. Катать было хорошо, легко и в одно удовольствие.

— Можете рассказать про программу, про сюжет?

— Моя программа очень трогательная, трагическая история любви. Любви, которая живёт вечно, — между Анной Тимиревой и Александром Колчаком. В конце программы в моей музыке вставлены стихи, которые она написала за пять лет до своей смерти, посвящённые своей любви. И я прям чувствую эту программу. Мне очень нравится её катать. Она такая душевная, такая мелодичная, и мне очень она нравится. И хочу сказать большое спасибо моим тренерам, которые поставили мне её, придумали такую идею замечательную, которая действительно очень волшебная.

— Есть ли уже понимание по этапам Гран-при?

— Я думаю, что будем обсуждать с федерацией и результаты выложат. Пока что обсуждают, — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.