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Александра Игнатова упала с четверного лутца в произвольной на контрольных прокатах

Александра Игнатова упала с четверного лутца в произвольной на контрольных прокатах
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) упала с четверного лутца в произвольной программе, исполненной на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

Также Игнатова исполнила тройной лутц — выезд в тройку, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц — ойлер — тройной сальхов, тройной флип, двойной аксель.

Спортсменка выступала под песню «Нас бьют, мы летаем» в исполнении Анастасии Спиридоновой. Перед началом проката звучали стихи, которые зачитала сама Саша.

Последний раз на соревнованиях Игнатова выступала в ноябре 2022 года. Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят с 14 по 15 сентября.

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