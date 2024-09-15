Софья Муравьёва: были слухи в интернете о моём здоровье, я оставлю это при себе

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 российская фигуристка Софья Муравьёва оценила состояние после проката произвольной программы на контрольных прокатах сборной России.

«Недовольна своим прокатом. Я не в своей форме. Были слухи в интернете о моём здоровье, я оставлю это при себе, бывают нюансы в тренировочном принцессе. Я старалась наслаждаться даже вне зависимости от прыжков.

Образ сложный, программу ставила с Никитой Михайловым, была сложная постановка, большинство шагов вперёд. Образ тоже требует много работы не только на льду, но и ментально, надо уметь разделять не только по костюмам. В чёрном надо уметь заигрывать с судьями, это сложная программа по темпу, по постановке, будем менять, дорабатывать. В процессе подготовки смотрела балет на видео.

Пока планируем поехать на этапы в Магнитогорск и Красноярск, надеюсь, что успею восстановиться к ним», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.