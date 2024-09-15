Ни у кого из фигуристок не получилось чисто исполнить четверной в произвольной программе

Ни одна российская фигуристка не смогла выполнить чистый четверной прыжок в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

Аделия Петросян планировала исполнить два квада — четверной флип и четверной тулуп, но сдвоила их. Александра Игнатова (Трусова) упала с четверного лутца. Дарья Садкова упала с четверного тулупа.

Алина Горбачёва, Анна Фролова, Ксения Синицына, Софья Акатьева, Вероника Яметова и Софья Муравьёва не заходили на прыжки в четыре оборота.

Действующей чемпионкой России по фигурному катанию является Аделия Петросян, ученица тренерского штаба Этери Тутберидзе.