Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ни у кого из фигуристок не получилось чисто исполнить четверной в произвольной программе

Ни у кого из фигуристок не получилось чисто исполнить четверной в произвольной программе
Комментарии

Ни одна российская фигуристка не смогла выполнить чистый четверной прыжок в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

Аделия Петросян планировала исполнить два квада — четверной флип и четверной тулуп, но сдвоила их. Александра Игнатова (Трусова) упала с четверного лутца. Дарья Садкова упала с четверного тулупа.

Алина Горбачёва, Анна Фролова, Ксения Синицына, Софья Акатьева, Вероника Яметова и Софья Муравьёва не заходили на прыжки в четыре оборота.

Действующей чемпионкой России по фигурному катанию является Аделия Петросян, ученица тренерского штаба Этери Тутберидзе.

Материалы по теме
Фото
«Камила, ждём!» На прокатах сборной России вывесили плакат в поддержку Валиевой
Материалы по теме
Четверной Трусовой не удался, но скоро выйдет её муж. Открытие сезона в фигурке — LIVE
Live
Четверной Трусовой не удался, но скоро выйдет её муж. Открытие сезона в фигурке — LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android