Игнатова: программа ставилась в ноябре, мягко сказать, было не лучшее время в моей жизни

Серебряная медалистка Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) рассказала об истории создания своей новой произвольной программы.

«Всё придумал Никита Михайлов, идея пришла ему. Ставилось это в ноябре прошлого года, мягко сказать, было не лучшее время в моей жизни, я приходила на какие-то постановки в разобранном состоянии, много что говорила Никите. Через какое-то время я сказала, что хочу выступить, мне нужна произвольная. Он прислал мне музыку, я сказала — класс, давайте поставим. Сошлись на музыке, потом он добавил слова, биты. Когда я начала это слушать, я поняла, к чему это.

Начало читаю я, дальше начинаются удары — задумка в том, что меня бьют в этот момент внутри, бьют в душу. Дальше музыка, идёт перемена настроения. Как бы больно и тяжело нам ни было, по итогу мы всё равно идем дальше. Наверное, задумка в этом. Поэтому макияж такой, поэтому платье такое минималистичное. Не хотела акцент ни на что, кроме глаз и программы», — передаёт слова Игнатовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.