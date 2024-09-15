Игнатова — о выступлении на контрольных прокатах: форма не позволяет мне легко кататься

Серебряная медалистка Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) рассказала об ощущениях после выступления на контрольных прокатах сборной России.

— Как ты себя чувствовала: выходить после такого перерыва?

— Мне всегда было тяжело выступать. Не знаю, не могу сказать, что сильно изменилось. Наверное, изменилось то, как тяжело мне кататься, потому что форма не та, всё по-другому, естественно, я намного выше, намного больше. Форма не позволяет мне легко кататься. А по нервам… Мне всегда очень тяжело выступать, я очень много отдаю. Ещё дня два я буду лежать и набираться сил, они обычно все отдаются зрителям.