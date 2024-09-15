«Даже на Олимпиаде не было». Игнатова рассказала, были ли сомнения делать четверной лутц

Серебряная медалистка Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) рассказала, были ли сомнения делать четверной лутц в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

— Были ли сомнения, делать ли четверной лутц или нет?

— Да нет, конечно, это прокаты, даже на Олимпиаде не было. Конечно, Евгений Викторович спрашивал: «Может, без лутца?», в последнее время была смена льда, смена часовых поясов, у меня не супер получалось. Один – даже не было сомнений. Если получится первый, то можно и второй, решение было там. Пока, конечно, нервы не позволяют, надо безошибочно делать лутц, чтобы и на нервах его делать, — передаёт слова Игнатовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.