«Пока подумаю». Александра Игнатова — о возвращении на соревнования

Серебряная медалистка Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) высказалась о возвращении на соревнования после двух программ на контрольных прокатах сборной России.

«Решила ли уже после прокатов что-то о возвращении? Нет, я решила, что пока подумаю, надо несколько дней в любом случае. Я просто показала программу, выдохну сейчас, подумаю.

Получила ли драйв и эмоции? Мне нужно время.

Зрители скучали? На всех шоу, где я катаюсь, меня можно увидеть. Чувствую поддержку иностранных болельщиков? Я очень рада, прекрасно это чувствую, выступала на прошлой неделе в Мексике, чувствовала всё это, что все ждут, всем интересно. На всех шоу стараюсь показывать достаточно сильный набор технический. Нет такого, что убираю прыжки, добавляю парные, акробатические. Всех, кто хочет видеть меня на льду, приглашаю на шоу», — передаёт слова Игнатовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.