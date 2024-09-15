Чемпион Европы Алиев: у меня сейчас серьёзная травма, зачем мне пробивать потолок?

Чемпион России и Европы фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал прокат произвольной программы на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге, а также сообщил, что выступал с серьёзной травмой.

«Эмоции нормальные, прокат ожидаемый, то, как катался в программе, мне понравилось, энергию, которую хотел показать, мне удалось выжать из себя. Основная задача была здесь не зацикливаться на элементах, а показать программу. Но я отдаю себе отчёт, что с ними программа будет выглядеть иначе.

Такие программы, которые вызывают эмоции у зрителей, даны с помощью божьей силы. Не потому что ты что-то нашёл, а потому что ты в этой жизни должен был это исполнить и кто-то над этим стоит. Я думаю, что это одни из тех программ, что что-то мне свыше сказало, что их надо делать.

У меня сейчас серьёзная травма, зачем мне пробивать потолок? Во главе стола сейчас моя нога, чтобы я дальше мог продолжать радовать зрителей, себя, нежели я сейчас буду упираться в турниры и кататься хуже среднего. Это, наверное, не приведёт ни к чему хорошему», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.