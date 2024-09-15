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Чемпион Европы Кондратюк исполнил пять квадов в произвольной на контрольных прокатах

Чемпион Европы Кондратюк исполнил пять квадов в произвольной на контрольных прокатах
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Бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион Европы, российский фигурист Марк Кондратюк исполнил пять четверных прыжков и два трикселя в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

Кондратюк исполнил четверной лутц, четверной флип, четверной тулуп, каскад из тройного и двойного акселей, четверной сальхов, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом и тройной аксель в каскаде с ойлером и тройным сальховом.

Ранее серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) в произвольной программе на контрольных прокатах упала с четверного лутца. Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят с 14 по 15 сентября.

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