Марк Кондратюк: в идеале хочу пять четверных в произвольной программе

Бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион Европы, российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал своё выступление в произвольной программе на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. Спортсмен чисто выполнил пять четверных прыжков.

«Получилось то, что хотел исполнить, что целенаправленно готовил. Одна из целей была реализована. Одна из целей была сделать пять четверных. Но их больше. Меньше четырёх четверных — точно нет, хочу пять в произвольной программе в идеале.

В чём моя мотивация? Причин множество. Я это очень люблю. Это главное дело моей жизни. У меня есть свои личные цели, они могут не касаться медалей. Есть то, что я хочу сделать пока катаюсь», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.