Камила Валиева отреагировала на плакат фанатов в её поддержку

Российская фигуристка Камила Валиева отреагировала на плакат болельщиков, который они растянули на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

Фигуристка опубликовала фото плаката у себя в социальных сетях и подписала его тремя смайликами, улыбающимися сквозь слёзы и перевязанным сердечком.

Фото: Из социальных сетей Камилы Валиевой

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей.

Ранее Валиива показала, что восстановила все тройные прыжки, кроме лутца. Соответствующее видео спортсменка опубликовала в социальных сетях, выложив каскад двойной аксель + тройной тулуп, одинарные тройной риттбергер и флип.