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«Программа о времени». Семененко — о произвольной на прокатах сборной России

«Программа о времени». Семененко — о произвольной на прокатах сборной России
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Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко высказался о своей произвольной программе на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

«Ставили эту программу в Болгарии, дорабатывали на сборах по Франции. Процесс постановки мне очень понравился. Это программа о времени. «Время для человечества бесконечно, но для каждого из нас оно ограничено». Я представляю эту программу так: я проживаю все этапы своего жизненного пути, от первого новорождённого крика до последнего вздоха. Ритм программы постепенно увеличивается, но в конце снова более спокойно», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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