Семененко планирует выступить в Магнитогорске и Москве на этапах Гран-при России

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко сообщил, что планирует выступить на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Москве.

«Планы по турнирам? Этапы в Магнитогорске и Москве», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее Евгений Семененко рассказал о своей произвольной программе на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

Контрольные прокаты проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге. Этапы Гран-при пройдут в Магнитогорске (25-27 октября), Казани (1-3 ноября), Красноярске (8-10 ноября), Москве (15-17 ноября) и Санкт-Петербурге (22-24 ноября). Финал Гран-при России пройдёт в феврале в Красноярске.