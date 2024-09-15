«Решил ни копейки в барбершопе не тратить». Гуменник — об образе в произвольной программе

Призёр чемпионатов России Пётр Гуменник оценил своё выступление на контрольных прокатах сборной России. Сегодня, 15 сентября, он представил произвольную программу в образе Евгения Онегина.

— Как первые ощущения после проката?

— Не могу пока из образа выйти. Вообще, мне понравилось. И даже хочу такой аспект отметить: сколько я на тренировках ни катал, никогда не получалось так же прочувствовать, как когда на тебя смотрит весь юбилейный.

— Как ты входил в образ?

— После разминки ходил туда-сюда, туда-сюда, смотрел, как выступают, а сам в голове крутил свою программу, Евгения Онегина представлял. На Женю Семененко смотрел, представлял Евгения Онегина.

— Насколько длинные волосы ты планируешь отрастить?

— Я решил ни копейки в барбершопе в этом году не потратить. Хочу, чтоб более солидно, уважаемо было.

— Какой у вас ближайший старт?

— Скорее всего, в Красноярске.

— У тебя обе программы дубли получились, это как-то сказалось на подготовке?

— В короткой программе Даниил Маркович очень оригинально нарезал музыку. В короткой программе можно выложиться на 100%, там не так много элементов, в произвольной — на 98. Постарались прям постараться. В произвольной постарались больше сделать акцент на артистизм, потому что программа длинная, так не попрыгаешь, — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.