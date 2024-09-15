Макар Игнатов прокомментировал выбор музыки и образа для новой произвольной программы

Серебряный призёр чемпионата России Макар Игнатов прокомментировал музыку и образ в новой произвольной программе, поставленной под композицию «Вечность» группы «МАЧЕТЕ». Сегодня, 15 сентября, он показал её на контрольных прокатах сборной России.

«Что за образ? Вечность. Мне кажется, очень ёмкий на самом деле здесь ответ — вечность.

Кто предложил музыку? Вообще этот исполнитель очень давно мне попадался, поэтому я его знал. Вообще идею предложил Евгений Викторович [Плющенко]. И так получилось мы были на отдыхе, с нами Никита Михайлов тоже был, нам скинули музыку, мы послушали и практически сразу пришли к мнению, что это очень интересный вариант, интересная идея. Мне кажется она очень сильная, если катать чисто, с энергией, напором. Должно быть очень классно», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.